Paramount GlobalStaffel 7Folge 8
22 Min.

Während eines Auftritts von Popstar Avril Lavigne trifft Sabrina den talentierten Newcomer Joey Skye. Sabrina will wissen, warum er nur im Club von Mickey Brentwood auftritt, doch Joey schweigt dazu. Sie vermutet, dass er von Brentwood dazu gezwungen wird. Als dieser ihr droht, sie umzubringen, wenn sie über Joey schreibt, ist für Sabrina klar: An der Sache muss etwas faul sein! Sabrina reist in die Zukunft und erfährt zu ihrer Überraschung, dass die Lage doch ganz anders ist ...

Paramount Global
