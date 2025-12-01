Sabrina ... total verhext!
Folge 21: Was Hexen wünschen
21 Min.
Sabrina geht mit Roxie und Morgan auf eine "Junggesellinnen-Abschieds-Kreuzfahrt", denn sie macht sich große Sorgen, dass ihre Freundschaft die Hochzeit und den Umzug nach Los Angeles nicht überlebt. Das Kreuzfahrtschiff ist jedoch mehr ein Altersheim als ein Vergnügungsdampfer, sodass sich Sabrina wünscht, es wären ein paar nette Typen an Bord. Kaum hat sie den Wunsch ausgesprochen, marschiert eine ganze Fußballmannschaft herein. Doch Sabrina hat noch weitere Wünsche ...
Sabrina ... total verhext!
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures