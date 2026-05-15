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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Frühstücksfernsehen-Frühling mit dem Team Brückentag

SAT.1Folge vom 15.05.2026
Frühstücksfernsehen-Frühling mit dem Team Brückentag

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 15.05.2026: Frühstücksfernsehen-Frühling mit dem Team Brückentag

43 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Stellvertretend für alle Werktätigen stehen Boschi und Karen auf der Brücke und präsentieren euch diese Themen des Tages: Start der Eishockey-WM mit Matze, Gelsenkirchener Aufschwung mit Schalke, die Netzhighlights und neue Games.

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