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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von Kindeswohl über Gin-Kugel bis hin zu Müllbeuteln

SAT.1Folge vom 18.05.2026
Von Kindeswohl über Gin-Kugel bis hin zu Müllbeuteln

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 18.05.2026: Von Kindeswohl über Gin-Kugel bis hin zu Müllbeuteln

46 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Wenn das Girokonto gehackt wird, sind schnelle Schritte entscheidend - hier die wichtigsten Sofortmaßnahmen. Außerdem: aktueller Stand zum Kindeswohl in Deutschland, die Wahl des richtigen Müllbeutels, ein Gin-Kugel-Fund am Bodensee und vieles mehr.

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