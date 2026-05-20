In der Sendung: Sozialkürzungen, True Crime, Kylie MinogueJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 20.05.2026: In der Sendung: Sozialkürzungen, True Crime, Kylie Minogue
42 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Neue Dokumentation über Kylie Minogue, geplante Sozialkürzungen unter anderem für Menschen mit Behinderung und sinkende Erwerbstätigenzahlen in Deutschland - das sind die Themen. Außerdem: der spannende Kriminalfall der neuen Serie "Die Crime Story".
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen