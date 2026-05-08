Von Pommes über Wehrdienst bis hin zu Vanessa MaiJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 08.05.2026: Von Pommes über Wehrdienst bis hin zu Vanessa Mai
44 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Warum der Pommes-Umsatz im Sommer steigt und sie gesünder sind als ihr Ruf, Vanessa Mai zeigt sich sportlich und stark, Frauen als Trainerinnen im Männerfußball sowie Bußgelder für verweigerte Fragebögen: Das und mehr erwartet Sie in der Sendung.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen