Vom Kanzler Merz über Schwangerschaft bis hin zu FalschgeldJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 06.05.2026: Vom Kanzler Merz über Schwangerschaft bis hin zu Falschgeld
43 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Eine unbemerkte Schwangerschaft, die in wenigen Stunden ein ganzes Leben verändert. Außerdem: Wie erkennt man Falschgeld und schützt sich davor? Und Merz ein Jahr im Kanzleramt - der aktuelle Stand. Alle Themen in der Sendung.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen