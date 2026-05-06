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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Vom Kanzler Merz über Schwangerschaft bis hin zu Falschgeld

SAT.1Folge vom 06.05.2026
Vom Kanzler Merz über Schwangerschaft bis hin zu Falschgeld

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 06.05.2026: Vom Kanzler Merz über Schwangerschaft bis hin zu Falschgeld

43 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Eine unbemerkte Schwangerschaft, die in wenigen Stunden ein ganzes Leben verändert. Außerdem: Wie erkennt man Falschgeld und schützt sich davor? Und Merz ein Jahr im Kanzleramt - der aktuelle Stand. Alle Themen in der Sendung.

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