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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: Promillegrenze im Stadion, koreanische Snacks, Outdoor-Gadgets

SAT.1Folge vom 24.04.2026
In der Sendung: Promillegrenze im Stadion, koreanische Snacks, Outdoor-Gadgets

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 24.04.2026: In der Sendung: Promillegrenze im Stadion, koreanische Snacks, Outdoor-Gadgets

52 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Ob eine Promillegrenze im Stadion sinnvoll ist und warum grenzenloser Alkoholkonsum zum Problem wird. Außerdem: illegal vermittelte Welpen, schnelle koreanische Snacks für zu Hause und die besten Netzhighlights der Woche kompakt zusammengefasst.

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