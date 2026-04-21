Von Cholesterinwerten über Milcharten bis hin zur NetzabdeckungJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 21.04.2026: Von Cholesterinwerten über Milcharten bis hin zur Netzabdeckung
46 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Rund 65 % der Erwachsenen haben erhöhte Cholesterinwerte, ohne es zu merken. Woran das liegt und was Sie tun können, erfahren Sie hier. Außerdem: der Unterschied zwischen Milcharten sowie die Netzabdeckung in Deutschland - all das und mehr in der Sendung!
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1