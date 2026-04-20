Vom Ballermann über singende Legenden bis zu RoboternJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 20.04.2026: Vom Ballermann über singende Legenden bis zu Robotern
56 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Am Ballermann gelten neue Regeln mit teils hohen Strafgebühren. Dazu: humanoide Roboter laufen einen Halbmarathon und brechen einen Weltrekord. Außerdem singen Stars in der Show "Staying Alive" mit Musiklegenden. All das in der neuen Sendung!
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1