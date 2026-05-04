Von Schuldenfalle und psychischer Belastung bis zu Mallorca statt DubaiJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 04.05.2026: Von Schuldenfalle und psychischer Belastung bis zu Mallorca statt Dubai
52 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Wie kommt man aus der Schuldenfalle heraus? Hier gibt es hilfreiche Tipps. Außerdem: das Must-have-Werkzeug für zuhause, warum Superreiche Mallorca statt Dubai bevorzugen und psychische Gesundheit bei Familien - all das und mehr in der Sendung.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1