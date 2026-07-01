Vom Überlebenskampf über Magie bis hin zu LebensmittelnJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 01.07.2026: Vom Überlebenskampf über Magie bis hin zu Lebensmitteln
49 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Ein schwerer Sturz beim Giro d’Italia verändert das Leben von Radprofi Juri Hollmann. Außerdem verzaubert Magier Daniel Hank unsere Moderatoren, Ernährungsexperte Achim Sam stellt die gesündesten Lebensmittel der Welt vor und vieles mehr in der Sendung.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen