Vom Informationsfreiheitsgesetz über Doppelleben bis hin zu ErinnerungenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 09.07.2026: Vom Informationsfreiheitsgesetz über Doppelleben bis hin zu Erinnerungen
59 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz verpflichten Bundesbehörden bislang, Informationen herauszugeben - das könnte sich nun ändern. Außerdem: Erinnerungen mit Kyra Baltrusch und Ana Pećanić sowie die Frage, warum Frauen einander klein machen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen