Von ADHS über KI bis hin zu RaststättenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 14.07.2026: Von ADHS über KI bis hin zu Raststätten
40 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Viele Menschen mit ADHS entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Suchterkrankung, um ihre Symptome selbst zu regulieren. Außerdem: Wie KI die Arbeitswelt verändert und wie Deutschlands Raststätten in einem Test abschneiden.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen