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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Vom WM-Skandal über eSIM bis zu Kinderträumen

SAT.1Folge vom 06.07.2026
Vom WM-Skandal über eSIM bis zu Kinderträumen

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 06.07.2026: Vom WM-Skandal über eSIM bis zu Kinderträumen

47 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Ist diese WM noch fair? Donald Trump sorgt mit der Rücknahme einer Roten Karte für US-Spieler Folarin Balogun für Diskussionen. Außerdem: So sparen Sie im Urlaub mit der eSIM und der bewegende Moderationsstart des zwölfjährigen Philipp Kienzle.

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