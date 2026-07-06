Vom WM-Skandal über eSIM bis zu KinderträumenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 06.07.2026: Vom WM-Skandal über eSIM bis zu Kinderträumen
47 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Ist diese WM noch fair? Donald Trump sorgt mit der Rücknahme einer Roten Karte für US-Spieler Folarin Balogun für Diskussionen. Außerdem: So sparen Sie im Urlaub mit der eSIM und der bewegende Moderationsstart des zwölfjährigen Philipp Kienzle.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen