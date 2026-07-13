Von BTS-Konzerten über Fertiggerichte bis hin zur FamilienpolitikJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 13.07.2026: Von BTS-Konzerten über Fertiggerichte bis hin zur Familienpolitik
53 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
In München begeistert die weltberühmte K-Pop-Band BTS Millionen Fans - darunter auch die 77-jährige Bärbel Schröder. Außerdem: Koch Stefano Zarrella verzaubert mit Fertiggerichten und die Kritik an Familienministerin Prien. All das und mehr in der Sendung.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen