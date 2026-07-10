Von Liebe und Leidenschaft bis Spiel- und DrogensuchtJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 10.07.2026: Von Liebe und Leidenschaft bis Spiel- und Drogensucht
47 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Eine Sendung mit Prinzessinnen, Liebe, Leidenschaft und auch Themen wie Spielsucht durch Day-Trading sowie Drogen und Gewalt in der Dortmunder Innenstadt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen