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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von Reformen über die 30-Tage-Sex-Challenge bis hin zum Auswandern

SAT.1Folge vom 03.07.2026
Von Reformen über die 30-Tage-Sex-Challenge bis hin zum Auswandern

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 03.07.2026: Von Reformen über die 30-Tage-Sex-Challenge bis hin zum Auswandern

43 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12

Die Bundesregierung einigt sich auf ein Reformpaket - darunter Änderungen bei Krankschreibungen. Außerdem: Kann die 30-Tage-Sex-Challenge Beziehungen stärken? Und warum immer mehr Deutsche ans Auswandern denken. Das und mehr in der Sendung.

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