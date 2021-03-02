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Sat.1 Reportage

Fluchtgefahr! Fahndung auf der Autobahn

SAT.1Folge vom 02.03.2021
Fluchtgefahr! Fahndung auf der Autobahn

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Sat.1 Reportage

Folge vom 02.03.2021: Fluchtgefahr! Fahndung auf der Autobahn

44 Min.Folge vom 02.03.2021Ab 12

Vollsperrung der A6 Nürnberg -Prag. Kurz vor der Grenze hat die Bayerische Grenzpolizei die Autobahn dicht gemacht - Großkontrolle mit 50 Polizisten. 200 Kilometer nordöstlich bekämpfen die Bundespolizisten Peggy Rüther und Sven Schrapps die grenzüberschreitende Kriminalität. Sie stoppen ein Fahrzeug aus Albanien. Die Brandenburger Polizisten Peter Eschrich und Carsten Wulfert haben Verkehrsrowdys im Visier. Mit Ihrem Videomesswagen überführen sie Raser und Abstandsünder.

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