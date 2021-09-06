Sat.1 Reportage
Folge 3: Neue Fastfood-Trends
45 Min.Folge vom 06.09.2021Ab 12
Der Markt rund um neues, gesundes Fastfood boomt: Von selbst zusammengestellten Burgern aus frischen Zutaten über nach Hause gelieferte Kochboxen bis hin zu neuen Tiefkühl-Gerichten und gesunden Bowls locken neue Anbieter mit gesunden Fastfood-Alternativen. Die Versprechen der Hersteller sind groß: schnell, günstig und auch noch gesund - damit liegen sie voll im Trend! Doch was taugen die neuen Food-Trends im Hinblick auf Kosten, Geschmack und Zeit?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Variety
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1