Folge 16: Auf die Plätze, fertig, Camping!
45 Min.
Camping boomt! Mit rund 34 Millionen Übernachtungen unter freiem Himmel pro Jahr liegen die Deutschen weit vorn. Und das am liebsten im eigenen Zelt, Wohnmobil oder Wohnwagen. Interiordesignerin Ines Bitsch aus dem Schwarzwald stürzt sich in ein privates Do-It-Yourself Projekt. Und Nadine und Dominic Cloudt wollen Campingplatzpächter an der Nordsee werden. Werden die Träume in Erfüllung gehen?
