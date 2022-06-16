Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sat.1 Reportage

Grünes Glück! Wie Gartenprojekte gelingen können

SAT.1Staffel 2021Folge 10vom 16.06.2022
Den eigenen Garten zum Freizeitidyll umzubauen, boomt wie nie zuvor. Dabei gilt: Wer auch selbst Hand anlegt, spart bares Geld. Vom Luxus-Pool bis zur Sauna im eigenen Garten - viele Hersteller bieten inzwischen an, den Einbau nur noch zu begleiten und den Gartenbesitzer bei den handwerklichen Arbeiten lediglich anzuleiten. Doch wie groß ist die Ersparnis, wie viel Zeit kostet der "begleitete Selbstbau", was kann dabei alles schiefgehen und kann das wirklich jeder?

