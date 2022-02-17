Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knapp bei Kasse - Letzte Rettung Pfandleihhaus! - Die SAT.1 Reportage

SAT.1Staffel 2021Folge 6vom 17.02.2022
46 Min.Folge vom 17.02.2022Ab 12

Wenn am Monatsende das Geld knapp wird oder die Bank keinen Kredit gewährt, dann bleibt vielen Menschen nur ein Ausweg: der Gang zum Pfandleihhaus. Dort können sie ihren finanziellen Engpass überbrücken, indem sie Familienschmuck, Uhren, Designerhandtaschen oder Laptops gegen Bares tauschen. Die "SAT.1 Reportage" blickt den Pfandleihern in ihrem Alltag über die Schulter und erfährt emotionale Geschichten der Menschen, für die der Gang zum Leihhaus der letzte Ausweg scheint.

SAT.1
