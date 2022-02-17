Knapp bei Kasse - Letzte Rettung Pfandleihhaus! - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 6: Knapp bei Kasse - Letzte Rettung Pfandleihhaus! - Die SAT.1 Reportage
46 Min.Folge vom 17.02.2022Ab 12
Wenn am Monatsende das Geld knapp wird oder die Bank keinen Kredit gewährt, dann bleibt vielen Menschen nur ein Ausweg: der Gang zum Pfandleihhaus. Dort können sie ihren finanziellen Engpass überbrücken, indem sie Familienschmuck, Uhren, Designerhandtaschen oder Laptops gegen Bares tauschen. Die "SAT.1 Reportage" blickt den Pfandleihern in ihrem Alltag über die Schulter und erfährt emotionale Geschichten der Menschen, für die der Gang zum Leihhaus der letzte Ausweg scheint.
