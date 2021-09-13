Frust mit der Lust? Wenn im Bett nichts mehr läuftJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 19: Frust mit der Lust? Wenn im Bett nichts mehr läuft
45 Min.Folge vom 13.09.2021Ab 12
Ein erfülltes Liebesleben, bei dem beide Partner ihre Bedürfnisse befriedigen und ihre Lust frei ausleben können - in der Theorie für viele Paare selbstverständlich. Doch die Praxis sieht leider oftmals anders aus. Was, wenn es mit der Lust nicht mehr richtig läuft? Welche Ursachen es dafür geben kann, dass Frau nicht "kommt" oder Mann nicht "kann" und was gegen "Frust mit der Lust" hilft, untersucht die "SAT.1 Reportage".
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sat.1 Reportage
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Variety
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1