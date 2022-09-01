Zum Inhalt springenBarrierefrei
Familie statt Knast - Neue Wege für Systemsprenger - Die SAT.1 Reportage

SAT.1Staffel 2021Folge 15vom 01.09.2022
Folge 15: Familie statt Knast - Neue Wege für Systemsprenger - Die SAT.1 Reportage

44 Min.Folge vom 01.09.2022Ab 12

Stefanie und Franz Steinert leben mit ihren drei Kindern und sieben verurteilten Straftätern nahe Leipzig unter einem Dach. Das Projekt nennt sich "Seehaus" und will straffällige Männer auf ein neues Leben in Freiheit vorbereiten. Auch in Thüringen bietet das "CoLab" haltlosen Erwachsenen Arbeit und Wohnen in einer familiären Umgebung. In einem gemeinsamen Haushalt finden sogenannte "Systemsprenger" Unterstützung. Doch wie sieht dieser innovative Weg in ein neues Leben aus?

