Sat.1 Reportage

Verschwörungsideologien auf dem Prüfstand

SAT.1Staffel 2021Folge 11
Folge 11: Verschwörungsideologien auf dem Prüfstand

46 Min.Ab 12

"Adrenochrom" und die "Verchippung der Menschheit" sind nicht erst seit der Pandemie mit SARS-COVID-19 bei vielen Menschen ein Thema. Verschwörungsideologen sind inzwischen Teil einer weltweiten Bewegung. In den USA beeinflusste die QAnon-Bewegung sogar den Wahlkampf und auch hierzulande gewinnen derartige Bewegungen an Einfluss. Die SAT.1 Reportage "Verschwörungsideologien auf dem Prüfstand - Uke am Rand der Welt" begleitet Professor Uke Bosse auf der Suche nach Antworten.

