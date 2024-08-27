Staffel 1Folge 12vom 27.08.2024
Schere, Stein, Papier
Folge 12: Das Bowling-Duell / Das Quiz
22 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 6
Stein fordert Schere zu einem anspruchsvollen Bowling-Spiel heraus. Leider hat Stein noch nie in seinem Leben gebowlt. // Als ein Persönlichkeitstest Stein das schlechteste Ergebnis bescheinigt, will er beweisen, dass er weiß, wer er wirklich ist.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon