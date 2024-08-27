Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Schere, Stein, Papier

NickelodeonStaffel 1Folge 12vom 27.08.2024
Das Bowling-Duell / Das Quiz

Das Bowling-Duell / Das QuizJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge 12: Das Bowling-Duell / Das Quiz

22 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 6

Stein fordert Schere zu einem anspruchsvollen Bowling-Spiel heraus. Leider hat Stein noch nie in seinem Leben gebowlt. // Als ein Persönlichkeitstest Stein das schlechteste Ergebnis bescheinigt, will er beweisen, dass er weiß, wer er wirklich ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schere, Stein, Papier
Nickelodeon

Schere, Stein, Papier

Alle 1 Staffeln und Folgen