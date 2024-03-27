Staffel 1Folge 10vom 27.03.2024
Schere, Stein, Papier
Folge 10: Besuch von Bleistift / Eine leichte Brise
22 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 6
Bleistift kommt, um einen Horrorfilm anzusehen. Papier befürchtet, dass er zu viel Angst haben wird. // Es weht ein leichter Wind und Papier ist noch auf der Straße. Werden Stein und Schere ihn retten können, oder wird Papier für immer davonfliegen?
Genre:Animation, Familie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon