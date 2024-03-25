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Schere, Stein, Papier

NickelodeonStaffel 1Folge 8vom 25.03.2024
Limettenkuchen / Sechs Scheiben Turkey

Limettenkuchen / Sechs Scheiben TurkeyJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge 8: Limettenkuchen / Sechs Scheiben Turkey

22 Min.Folge vom 25.03.2024Ab 6

Unser Trio begibt sich mit Papiers Schwester Sandpapier auf ein actiongeladenes Abenteuer, um Limetten zu bekommen. // Steins Fertiggericht hält nicht das, was die Werbung verspricht: er kämpft für Gerechtigkeit. Schere arbeitet für das Unternehmen.

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