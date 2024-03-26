Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 1Folge 9vom 26.03.2024
Doppelgänger / Die erstaunliche Catalina

22 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 6

Schere, Stein, Papier treffen auf ein weiteres gleichnamiges Trio. Sie wollen beweisen, dass sie nicht die Schlimmsten sind. // Stein und Papier versuchen, zwischen Schere und einer Magierin zu schlichten, bevor deren Magie ihr Leben ruiniert.

