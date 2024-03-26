Staffel 1Folge 9vom 26.03.2024
Doppelgänger / Die erstaunliche CatalinaJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge 9: Doppelgänger / Die erstaunliche Catalina
22 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 6
Schere, Stein, Papier treffen auf ein weiteres gleichnamiges Trio. Sie wollen beweisen, dass sie nicht die Schlimmsten sind. // Stein und Papier versuchen, zwischen Schere und einer Magierin zu schlichten, bevor deren Magie ihr Leben ruiniert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schere, Stein, Papier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon