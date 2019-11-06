Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall

Bittersüße Nacht

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Bittersüße Nacht

Bittersüße NachtJetzt kostenlos streamen

Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall

Folge 3: Bittersüße Nacht

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Sohn eines angesehenen Anwalts wird erpresst: Er hat seine Frau mit einem Callgirl betrogen und ist dabei mit versteckter Kamera gefilmt worden. Da die Erpresserin droht, die Fotos an die Presse zu geben, hebt der Sohn heimlich das Geld vom Firmenkonto seines Vaters ab. Der kommt schnell dahinter und will sein Geld zurück. Er bittet Anwältin Schmitt und ihren Ermittler um Hilfe. Doch als Mark Schmidt versucht, der Erpresserin eine Falle zu stellen, tappt er selbst hinein ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall
SAT.1 GOLD
Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall

Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall

Alle 1 Staffeln und Folgen