Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall
Folge 3: Bittersüße Nacht
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Sohn eines angesehenen Anwalts wird erpresst: Er hat seine Frau mit einem Callgirl betrogen und ist dabei mit versteckter Kamera gefilmt worden. Da die Erpresserin droht, die Fotos an die Presse zu geben, hebt der Sohn heimlich das Geld vom Firmenkonto seines Vaters ab. Der kommt schnell dahinter und will sein Geld zurück. Er bittet Anwältin Schmitt und ihren Ermittler um Hilfe. Doch als Mark Schmidt versucht, der Erpresserin eine Falle zu stellen, tappt er selbst hinein ... Rechte: Sat.1
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Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall
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Genre:Krimi, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1