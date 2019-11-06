Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall
Folge 9: Vergiftete Liebe
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Der Mandantin von Anwältin Schmitt wird vorgeworfen, ihren Chef - einen Brauereibesitzer - zu erpressen. Da sie bis vor Kurzem ein Verhältnis mit ihm hatte, fällt der Verdacht schnell auf dessen Ehefrau. Die beteuert jedoch ihre Unschuld. Wer steckt wirklich dahinter? Rechte: Sat.1
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Genre:Krimi, Krimi-Drama
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Copyrights:© Sat.1