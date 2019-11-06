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Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall

Crash ins Koma

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Crash ins Koma

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Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall

Folge 4: Crash ins Koma

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein verzweifelter Familienvater sucht die Hilfe von Anwältin Schmitt. Ihm wird vorgeworfen, mit seinem Wagen einen Fahrradfahrer in den Gegenverkehr gedrängt, damit einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen zu haben. Zugriff auf den Wagen hatten neben dem Mandanten aber auch sein Sohn und seine Ehefrau. Mark Schmidt stößt bei seinen Ermittlungen nach und nach auf die dunklen Geheimnisse einer durchschnittlichen Familie ... Rechte: Sat.1

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