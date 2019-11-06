Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall
Folge 4: Crash ins Koma
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein verzweifelter Familienvater sucht die Hilfe von Anwältin Schmitt. Ihm wird vorgeworfen, mit seinem Wagen einen Fahrradfahrer in den Gegenverkehr gedrängt, damit einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen zu haben. Zugriff auf den Wagen hatten neben dem Mandanten aber auch sein Sohn und seine Ehefrau. Mark Schmidt stößt bei seinen Ermittlungen nach und nach auf die dunklen Geheimnisse einer durchschnittlichen Familie ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1