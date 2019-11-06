Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall
Folge 8: Name unbekannt
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Mann wird blutend und bewusstlos von Passanten gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass er überfallen wurde. Da er durch den Schock eine Amnesie erlitten hat und nicht mehr weiß, wer er ist, bittet er Anwältin Schmitt und Ermittler Schmidt um Hilfe. Plötzlich taucht ein Unbekannter auf und gibt sich als guter Freund des Mannes aus, was diesen in große Gefahr bringt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... Rechte: Sat.1
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Genre:Krimi, Krimi-Drama
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