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Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall

Giftige Grüße

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Giftige Grüße

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Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall

Folge 7: Giftige Grüße

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Die rasend eifersüchtige Mandantin von Anwältin Sina Schmitt ist sich sicher, dass ihr Mann ein Verhältnis mit einer jungen Frau hat. Sie ahnt nicht, dass diese in Wahrheit dessen uneheliche Tochter ist. Plötzlich wird auf den Ehemann ein Giftanschlag verübt. Seine Frau steht unter Verdacht und wird festgenommen. Hat die Mandantin aus krankhafter Eifersucht Rache geübt? Oder steckt etwa seine Tochter dahinter? Rechte: Sat.1

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