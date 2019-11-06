Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall
Folge 7: Giftige Grüße
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Die rasend eifersüchtige Mandantin von Anwältin Sina Schmitt ist sich sicher, dass ihr Mann ein Verhältnis mit einer jungen Frau hat. Sie ahnt nicht, dass diese in Wahrheit dessen uneheliche Tochter ist. Plötzlich wird auf den Ehemann ein Giftanschlag verübt. Seine Frau steht unter Verdacht und wird festgenommen. Hat die Mandantin aus krankhafter Eifersucht Rache geübt? Oder steckt etwa seine Tochter dahinter? Rechte: Sat.1
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Genre:Krimi, Krimi-Drama
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Copyrights:© Sat.1