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Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall

Hochprozentige Geheimnisse

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
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Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall

Folge 5: Hochprozentige Geheimnisse

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Der Ermittler Mark Schmidt will endlich sein freies Wochenende genießen. Doch statt Erholung gibt es eine böse Überraschung: Beim Joggen vereitelt er eine heimliche Geldübergabe und gerät damit plötzlich in eine Situation, von der seine Chefin nichts erfahren darf. Ein Staatsanwalt wird von einem Unbekannten erpresst - und Schmidt soll den Täter überführen. Ein gefährliches Verwirr-Spiel aus Täuschung und Misstrauen beginnt, und plötzlich gerät der Ermittler selbst ins Visier ... Rechte: Sat.1

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