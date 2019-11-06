Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall
Folge 6: Der Kindermacher
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein junges Pärchen ist außer sich: Offensichtlich hat der Frauenarzt der jungen Frau diese bei einem Eingriff fälschlicherweise sterilisiert. Doch der zuständige Arzt streitet alle Vorwürfe ab. Schmidt & Schmitt wollen die Wahrheit ans Licht bringen und stoßen bei ihren Ermittlungen auf ein weiteres dunkles Geheimnis der Arztpraxis ... Rechte: Sat.1
Genre:Krimi, Krimi-Drama
12
Copyrights:© Sat.1