Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall

Der Kindermacher

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6: Der Kindermacher

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein junges Pärchen ist außer sich: Offensichtlich hat der Frauenarzt der jungen Frau diese bei einem Eingriff fälschlicherweise sterilisiert. Doch der zuständige Arzt streitet alle Vorwürfe ab. Schmidt & Schmitt wollen die Wahrheit ans Licht bringen und stoßen bei ihren Ermittlungen auf ein weiteres dunkles Geheimnis der Arztpraxis ... Rechte: Sat.1

SAT.1 GOLD
