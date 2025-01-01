Smallville
Folge 11: Vereint
41 Min.Ab 12
Die Bedrohung durch die VRA nimmt weiterhin zu. Clark trifft eine Entscheidung und ergreift die Initiative. Er beschließt, den Wachturm zu schließen und befiehlt der Justice League nun offiziell unterzutauchen. Ob dies jedoch genug sein wird, um Trotter und Slade Wilson, bekannt als Deathstroke, zu stoppen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen