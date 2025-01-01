Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Booster Gold

WarnerStaffel 10Folge 18
Booster Gold

Booster GoldJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 18: Booster Gold

41 Min.Ab 12

Ausgerechnet als Clark untertaucht, erscheint ein aufgeblasener Möchtegern namens Booster Gold auf der Bildfläche. Auch, wenn er die ganze Stadt überzeugen kann - Lois und Clark kann er nicht täuschen. Spätestens, als Booster Gold versehentlich einen Dämon in Gestalt eines Käfers erweckt und damit ganz Metropolis in Gefahr bringt, muss ein echter Superheld übernehmen ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen