Smallville
Staffel 10Folge 4
Folge 4: Schuld oder Liebe

41 Min.Ab 12

Lois schleppt Clark zum fünfjährigen High-School-Klassenreffen, obwohl er überhaupt keine Lust darauf hat. Aber dann schwelgt er doch in Erinnerungen an die alten Zeiten mit Lana und Chloe. Wie ein Gruß aus der Zukunft taucht just in diesem Moment Braniac 5.0 aus dem 31. Jahrhundert auf. Er zeigt Clark, was wirklich in der Nacht passierte, als Jonathan starb und ermutigt ihn zu weiteren Heldentaten.

