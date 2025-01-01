Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chloes Rückkehr

WarnerStaffel 10Folge 12
Folge 12: Chloes Rückkehr

41 Min.Ab 12

Clark, Oliver, Lois und Dinah sind zwar aus ihrer langen VRA-Gefangenschaft zurück, doch alle vier sind verwirrt und verfügen nicht mehr über ihre Superkräfte. Ausgerechnet Chloe, von der die Freunde denken, sie habe etwas mit den Geschehnissen im Versuchslabor zu tun, gibt ihnen einen Ratschlag, wie sie ihre Kräfte zurückbekommen. Sagt Chloe die Wahrheit?

