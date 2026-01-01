Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 14
Folge 14: Maskerade

40 Min.Ab 12

Desaad versucht, Chloe mit der Finsternis zu infizieren, aber Clark und Oliver können sie retten. Dafür muss Oliver allerdings einen hohen Preis bezahlen. Währenddessen rät Lois Clark dazu, sich eine bessere Tarnung zuzulegen, um seine Identität zu schützen.

