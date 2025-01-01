Smallville
Folge 7: Die Freiheit der Anderen
41 Min.Ab 12
Clark ist wenig begeistert, als Lois die Streiche ihrer kleinen Schwester nicht rügt. Zeitgleich müssen sie auch noch die teilweise sogar beleidigenden Launen des Generals Sam Lane ertragen, der ihr Thanksgiving-Gast ist. Clark versucht indes herauszufinden, warum der General dagegen ist, ein Gesetz zu unterstützen, dass Superhelden eine Meldepflicht auferlegt.
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen