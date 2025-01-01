Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Die Freiheit der Anderen

WarnerStaffel 10Folge 7
Die Freiheit der Anderen

Die Freiheit der AnderenJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 7: Die Freiheit der Anderen

41 Min.Ab 12

Clark ist wenig begeistert, als Lois die Streiche ihrer kleinen Schwester nicht rügt. Zeitgleich müssen sie auch noch die teilweise sogar beleidigenden Launen des Generals Sam Lane ertragen, der ihr Thanksgiving-Gast ist. Clark versucht indes herauszufinden, warum der General dagegen ist, ein Gesetz zu unterstützen, dass Superhelden eine Meldepflicht auferlegt.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen