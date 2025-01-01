Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 10Folge 3
41 Min.Ab 12

Kara kehrt zur Erde zurück und berichtet, dass Jor-El sie geschickt hat, um die dunkle Kraft zu stoppen. Clark ist fassungslos, dass sein Vater ihm diese Aufgabe nicht zutraut. Indes stellt Lois Gordon Godfrey zur Rede, der Green Arrow bedroht hatte und danach einen Kreuzzug gegen die Helden anführte. Doch Gordon ist von der dunklen Kraft besessen und nimmt Lois als Geisel. Können Kara und Clark sie retten?

