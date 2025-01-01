Smallville
Folge 13: Die Abstimmung
39 Min.Ab 12
Lionel ist zurück und übernimmt wieder bei LuthorCorp. Außerdem macht er sich auf die Suche nach Alexander. Clarks Mutter Martha wird bei einer im Fernsehen übertragenen Kundgebung angeschossen und schwer verletzt. Wie sich herausstellt, galt die mit Kryptonit versetzte Kugel eigentlich Clark.
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
