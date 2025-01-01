Smallville
Folge 1: Verbannt in die Phantomzone
41 Min.Ab 12
Clark findet sich an einem Ort namens Phantomzone wieder, wo er sofort von aggressiven Monstern angegriffen wird. Seine Rettung ist die Kryptonierin Raya, die ihm hilft, wieder auf die Erde zurückzukommen. Doch dort bietet sich Clark ein Bild des Schreckens: Zod hat sein Werk fast vollendet und ausgerechnet Lana als Mutter seiner Nachkommen bestimmt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen