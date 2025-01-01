Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Unterdrückungsmechanismen

WarnerStaffel 6Folge 9
Unterdrückungsmechanismen

UnterdrückungsmechanismenJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 9: Unterdrückungsmechanismen

39 Min.Ab 12

Der Nachbar der Kent-Farm erhält plötzlich Rekord-Ernten, obwohl seine Felder durch den letzten Meteoritenschauer völlig zerstört wurden. Clark findet heraus, dass er das nicht nur Lionel Luther, sondern auch illegalen, mexikanischen Arbeitern zu verdanken hat. Clarks Röntgenblick verrät ihm außerdem, dass zahllose Leichen in des Nachbarn Feld verscharrt sind. Was geht da nur vor sich?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen