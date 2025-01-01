Smallville
Folge 9: Unterdrückungsmechanismen
39 Min.Ab 12
Der Nachbar der Kent-Farm erhält plötzlich Rekord-Ernten, obwohl seine Felder durch den letzten Meteoritenschauer völlig zerstört wurden. Clark findet heraus, dass er das nicht nur Lionel Luther, sondern auch illegalen, mexikanischen Arbeitern zu verdanken hat. Clarks Röntgenblick verrät ihm außerdem, dass zahllose Leichen in des Nachbarn Feld verscharrt sind. Was geht da nur vor sich?
