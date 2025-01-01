Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Mit allen Wassern gewaschen

Staffel 6Folge 10
Mit allen Wassern gewaschen

Folge 10: Mit allen Wassern gewaschen

41 Min.Ab 12

Gossip-Queen Linda Lake kann sich in Wasser verwandeln - und nutzt dieses Fähigkeit, um Geheimnisse anderer Leute herauszufinden und für ihre wöchentliche Klatsch-Kolumne zu verwenden. Jüngstes Opfer ist Baseball-Star Mike Dawson. Die Gerüchte, die Linda über ihn verbreitet, bringen seine Karriere in Gefahr ...

