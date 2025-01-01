Smallville
Folge 7: Mit Pfeil und Kugel
41 Min.Ab 12
Der Biochemikerin Dr. Black ist es gelungen, ein Heilmittel gegen jegliche Art von Verletzung herzustellen. Oliver alias "Green Arrow" will das Mittel nutzen, um unverwundbar zu werden - wie sein Heldenkollege Clark. Doch die Nebenwirkungen sind fatal, und plötzlich beginnt auch der immer dubioser werdende Lex, sich dafür zu interessieren.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen