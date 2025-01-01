Smallville
Folge 20: Episode Noir
41 Min.Ab 12
Jimmy überrascht Chloe mit einer Filmvorführung in der Redaktion des "Daily Planet". Doch der Abend endet wenig romantisch, als sie Lana angeschossen vorfinden und Jimmy vom Angreifer niedergeschlagen wird. In seiner Ohnmacht träumt er, dass sich seine Freunde erheblich verändert haben. Clark ist ein Reporter, der nachts in geheimer Mission als Superheld fungiert, und Lana ist ein Vampir, der gemeinsame Sache mit Lionel Luther macht. Doch ist es wirklich nur ein Traum?
